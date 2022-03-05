Тирасполь, , 14:27 — REGNUM Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз, не учитывая то, что в регионе остаётся неурегулированным молдавско-приднестровский конфликт. С таким заявлением 5 марта выступил МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Приднестровье

«Подача РМ заявки на вступление в ЕC в условиях многолетнего неурегулированного конфликта между Приднестровьем и Молдовой, без учета мнения и вне рамок консультаций с приднестровской стороной, при полном игнорировании обсуждения данного вопроса в существующих переговорных форматах, включая международную площадку «Постоянного совещания…», ставит окончательную точку в процессе урегулирования», — говорится в заявлении.

В МИД ПМР отметили, что новую ситуацию нужно срочно оформить в международном правовом ключе. По мнению приднестровских дипломатов, решение Кишинёва говорит о готовности передать Молдавию под «освоение» территории республики Западом. Также это свидетельствует об отказе молдавской стороны от переговоров.

Тирасполь призвал Кишинёв заключить двусторонний договор о добрососедстве.

Напомним, президент Молдавии Майя Саду направила заявку на вступление в ЕС 3 марта. Она также призвала Брюссель ускорить интеграционные процессы для Молдавии.

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