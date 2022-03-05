Москва, 5 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Росавиация рекомендует ряду российских авиакомпаний приостановить все международные рейсы с 6 марта, сообщили в ведомстве.

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«Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, следующее: с 00:00 мск 06.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств», — говорится в сообщении.

Данная рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за границей, уточнили в Росавиации.