Кемерово, 5 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Кемерове на площади ледового дворца «Кузбасс» состоялся масштабный флешмоб в поддержку спецоперации России. Студенты, волонтёры и активисты выстроились в огромную букву «Z».

Администрация правительства Кемеровской области Флешмоб в Кемерове

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

По данным областного правительства, в акции участвовали 650 человек. Они держали в руках российские флаги в знак того, что Кузбасс за Россию и президента.

Кроме того, 200 учащихся губернаторской кадетской школы-интерната полиции и общеобразовательной школы №74 нанесли на военную технику, установленную в парке им. маршала Г.К. Жукова, символику «Z» и выстроились в форме этого знака.

Кроме того, во время технического осмотра сотрудники дорожно-эксплуатационного комбината совместно с инспектором гостехнадзора региона решили поддержать президента и армию России ивыстроили дорожные машины в знак «Z».