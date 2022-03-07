Белград, 5 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Стоимость цены нефти $130 за баррель станет концом мировой экономики, заявил генеральный директор сербской компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Цены на нефть в данный момент очень высокие. Скачок цены до $130 станет крахом мировой экономики», — заявил он в эфире телеканала TV Prva.

По его словам, инфляция будет иметь последствия как для Сербии, так и для экономики ЕС. Самую высокую цену за сегодняшнюю ситуацию на Украине заплатит Европа, хотя кризис скажется и на Сербии, отметил он.