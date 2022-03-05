Кемерово, 5 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Артисты Кемеровской области присоединились ко Всероссийской хоровой акции «ZаМир». Коллективы исполняли песню «Хотят ли русские войны», сообщает региональное правительство.

Администрация правительства Кемеровской области Акция «ЗаМир» в Кузбассе

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Так, в акции в аванзале филармонии Кузбасса участвовали 32 артиста Губернаторского камерного хора, в Прокопьевске на площади Победы перед драмтеатром собралось 250 человек, в сводном хоре на площадке Бульвара Героев в Новокузнецке выступили 60 человек, в Междуреченске на Мемориале шахтерской славы песню исполнили 32 артиста академического хора «Триумф», 130 человек участвовали в районном дворце культуры пгт Промышленная, в Анжеро-Судженске на площади медучилища песню исполнили 120 человек.

Всего, по официальным данным, в акции приняли участие более 700 работников учреждений культуры региона.