Амстердам, 5 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. На территорию консульского отдела России в Нидерландах неизвестные забросили самодельное взрывное устройство, заявил 5 марта посол РФ в этой стране Александр Шульгин.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

«Вчера (4 марта) на территорию консульского отдела нашего посольства забросили самодельное взрывное устройство, должен был взорваться баллон с газом, но, к счастью, оно не сработало, погас фитиль», — сказал он в эфире Первого канала.

Посол добавил, что в его адрес, а также в адрес военного атташе и еще трех старших дипломатов посольства прислали письма с белым порошком.