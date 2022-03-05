Москва, 5 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Зарубежные компании постепенно вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенное. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Планы верстаются. Сейчас достаточно оперативно работает правительственный штаб, который возглавляет председатель правительства. Разумеется, идут регулярные, ежедневные консультации и с президентом», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, текущая ситуация в экономике сменится бурным экономическим ростом, а зарубежные компании еще вернутся на рынок России и будут заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенное.