Бухарест, , 13:33 — REGNUM Национальное метеорологическое агентство Румынии (НМА) предупредило об опасности схода лавин практически на всех горных территориях страны. Об этом 5 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, наибольшая вероятность указанного вида стихийного бедствия прогнозируется в массивах Бучеги (Валахия), Фэгэраш (Трансильвания), Паранг-Шуряну и Царку-Годяну (Южные Карпаты). В этой связи метеорологи и представители спасательных служб призвали местных жителей и туристов воздержаться от прогулок и горных восхождений в указанных регионах.

Предупреждение выступило в силу в ночь на 5 марта, и будет действовать до 20:00 по местному времени (21:00 мск.) 7 марта.