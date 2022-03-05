Именно об этом свидетельствуют последние кадровые назначения в Одесской области, проведение которых отнюдь не случайно совпало с принятием блока законов «военного времени».

Ты одессит, Мишка. А это значит…

Вершиной информационного айсберга последних недель стало назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой одесской государственной администрации. Предварительно Петр Порошенко (бывший однокашник героя «революции роз» по Киевскому институту Международных отношений, а теперь по счастливому стечению обстоятельств внеочередной президент Украины) оперативно предоставил ему украинское гражданство. Последнее обстоятельство в ближайшей перспективе исключает (по крайней мере, теоретически) выдачу М. Саакашвили на родину, в Грузию, где бывшего главу государства ожидают сразу несколько уголовных дел…

Однако большиство масс-медиа, смакуя прошлое этого поедателя собственных галстуков, чрезмерно увлеклись тезисом, что основной целью столь резонансной кадровой комбинации на юге Украины было лишь спасение коллеги по президентскому цеху от суровой руки Закона с попутным (и достаточно выгодным) трудоустройством на хлебное место. Как показывает комплексный анализ событий, на фоне которых это произошло, действительность оказалась гораздо суровее и прагматичнее. Более того, интересы пана Михо и его друга пана Петра оказались при этом далеко не на первом месте. Главным же, как и прежде, осталось достижение основной цели Вашингтона: любой ценой втянуть Россию в прямой силовой конфликт на территории Украины или (на худой конец) в непосредственной близости от ее границ.

Напомним, что именно Михаил Саакашвили в августе 2008 года вполне успешно выполнил подобную задачу в отношении Грузии, втянув свою страну в маленькую (трое суток!) и кровопролитную, хотя отнюдь не победоносную войну с Россией. Причем началось все с тщательно спланированной вооруженной провокации: в день открытия Олимпиады грузинская национальная гвардия (подготовленная инструкторами США) была по приказу Михаила Саакашвили брошена на уничтожение мирных жителей Южной Осетии, которых официальный Тбилиси (ну что за совпадение!) называл «сепаратистами».

Финал известен — военно-полицейские силы Грузии, на подготовку которых США затратили более четырех лет (и более 2 млрд долларов) были разгромлены (а по большей части — разбежались) в три дня, а их отважный главнокомандующий попытался съесть свой галстук в прямом эфире. Однако это не помешало Тбилиси (при активнейшей поддержке своих заокеанских спонсоров) обвинить Россию в «откровенной агрессии», завалив жалобами все международные организации — от ООН до Европейского суда по правам человека.

Более чем очевидно, что опыт М. Саакашвили как хорошо поготовленного антироссийского провокатора снова стал востребован семь лет спустя, теперь уже на Украине. После того как украинские силовики были трижды наголову разбиты в Донбассе, а залитые кровью руки их командиров (вплоть до самого П. Порошенко) оказались хоть и в недостаточной степени, но связаны Минскими соглашениями, кому-то в Вашингтоне пришло в голову пощекотать брюхо русского медведя в другом месте — в Приднестровье.

Тени прошлого — кошмары будущего

Именно здесь после кровавых событий 1991−1992 гг., завершившихся вводом российских миротворцев, вот уже почти 23 года существует Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — непризнанная предшественница ДНР и ЛНР, возникшая из-за неприятия местным населением идеалов молдавских националистов и румынских «волонтеров».

Сходства с «мятежными» республиками Донбасса ПМР добавляет и то, что именно на ее небольшой территории (узкой полоске земли, зажатой между Днестром и западной границей Одесской области) сосредоточен основной промышленный потенциал бывшей Молдавской ССР. Однако и это видимое преимущество Приднестровья может быть сведено на нет в результате плотной блокады республики со стороны украинской границы, попытки к которой были предприняты после «оранжевой» революции 2004/2005 гг. и снова активизировались после Майдана № 2 десять лет спустя…

То, что после досадных неудач в Донбассе украинские власти готовы спровоцировать новый конфликт с Россией — на сей раз в Приднестровье, стало вполне очевидным после принятия Верховной радой (и одобрения президентом) пакета законов «военного времени» (май — первые числа июня 2015-го), одновременно с денонсацией двусторонних украино-российских договоров об организации военных межгосударственных перевозок, а также о транзите через территорию Украины воинских формирований РФ, временно находящихся на территории Молдавии.

Таким образом, официальный Киев (совместно с официальным Кишиневом) успешно создают видимость законности полной блокады не только ПМР, но и находящегося на ее территории миротворческого контингента, очевидно, готовясь к еще более решительным шагам по ее практической реализации.

Лучший украинец это… грузин?

Учитывая, что в отличие от остальных «любих друзiв» украинского президента Петра Порошенко (кстати, неоднократно подчеркивавшего свое желание «вернуть Приднестровье Молдавии») Михаил Саакашвили принадлежит к номенклатуре Госдепа США, его назначение на пост одесского губернатора в сложившихся условиях выглядит далеко не случайным. Более того, учитывая явно марионеточный характер обновленной украинской власти, это назначение можно считать далеко не последним примером внешнего управления Украиной из Вашингтона. Да, по сравнению с прошлым главой ОГА бравый Михо может считаться скорее «человеком Порошенко» (а не Коломойского), но еще в большей степени бывший президент Грузии является все же человеком Госдепа США, обладающим на сегодня гораздо большей свободой рук, нежели любой другой губернатор на Украине.

Дополнительным доказательством этого является полный карт-бланш, предоставленный украинским президентом губернатору Саакашвили в его кадровых инициативах. В результате на пост прокурора области уже назначен… ну конечно же, соратник и соплеменник Михо — Зураб Адеишвили (бывший генпрокурор Грузии), а в качестве главы областного управления МВД уже «импортирован» Гия Лордкипанидзе (бывший замглавы МВД Грузии). Кроме того, после скандального (по обвинению во взяточничестве) ареста 3 июня Одесского областного военкома Юрия Пискуна в коридорах власти ходят все более настойчивые слухи о том, что фамилия его преемника также будет заканчиваться на -дзе или -швили, что представляется весьма актуальным в условиях разгорающейся в области охоты на призывников (в том числе — и на студентов вузов).

Столь оригинальные первые шаги кадровой политики вовсе не мешают М. Саакашвили объявить о безжалостной «борьбе с коррупцией», в ходе которой он намерен заменить глав 24 (из 27!) районных администраций. Трудно сказать, насколько аникоррупционными будут эти новые назначения по своей сути, однако в одесских реалиях уже ясно, что речь идет о полной зачистке среднего административного аппарата, с переключением устоявшихся денежных потоков в новые русла и одновременным усилением вертикали власти, верхушка которой находится отнюдь не в Киеве.

Это ж-ж-ж — неспроста!

Учитывая усиление откровенно антироссийской риторики высшего украинского руководства, стоящего на пороге экономического (дефолт) и политического банкротства, киевские марионетки готовы выполнить любой новый заказ американского Госдепа, чтобы таким образом хоть как-то удержаться у власти. Вашингтон же просто упрощает себе организацию прямого управления одной из украинских провинций накануне важных (в первую очередь для США) событий, которые могут в самом скором времени произойти на ее границе.

Вероятность очередного обострения (причем именно на границах вверенной ему области) не скрывает и сам М. Саакашвили, который уже на второй день своего губернаторства в интервью BBC заявил, что именно через Одессу проходит «линия фронта в противостоянии Владимиру Путину», а всего десять дней спустя объявил о своем намерении прорубить новое окно в Европу (конечно же, через Поти и Одессу), перенаправив соответствующие грузопотоки в объезд России.

Каким образом можно обеспечить привлечение необходимых для этого инвестиций в условиях перманентной «военной угрозы», новый американский гауляйтер Одесской области, к сожалению, не сообщил — впрочем, также, как и о прямых потерях региона и его жителей от введения полной экономической блокады Приднестровья, не говоря уже о возможных последствиях обострения политического и (не дай Бог!) силового противостояния в регионе.

А между тем приближаются даты, не только вполне удобные для организации провокаций на границе с ПМР, но и весьма знаковые как для заказчиков, так и для непосредственных исполнителей. Так, 8 августа текущего года исполняется ровно семь лет со дня атаки бравых грузинских нацгвардейцев на беззащитный Цхинвал, а 2 сентября Приднестровье готовится праздновать 23-ю годовщину своей Независимости…

Люди, будьте бдительны!

P.S. В ночь с 11 на 12 июня в Одессе прогремело сразу два взрыва, отнесенные украинскими силовиками к уже привычной для Южной Пальмиры категории «нежных терактов» (без жертв и с крайне ограниченными разрушениями объектов «патриотической» деятельности), которые больше напоминают провокации для оправдания усиления административно-полицейских мер в городе.

Вот и на этот раз на углу Старопортофрансковской и Большой Арнаутской улиц среди ночи был уничтожен билборд «патриотического» содержания («Крим — це Украї́на»), а в спальном районе в поселке Таирова — еще один, объясняющий, как выследить «бытового сепаратиста».

Это далеко не единственные «террористические акты» в Одессе, зафиксированные за последний год, но зато первые (и сразу два за одну ночь!) за время губернаторства Михаила Саакашвили.

То ли еще будет…







