Ханты-Мансийск, 5 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Югре отменили QR-коды для посещения заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений. Соответствующее постановление главы региона Натальи Комаровой опубликовано 5 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус. Перчатки

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Отмечается, что по-прежнему в ХМАО действует режим повышенной готовности, с соблюдением социальной дистанции и нличием масок.

В частности, до апреля приостановлена работа детских игровых комнат, развлекательных центров для детей, развлекательных и досуговых заведений, а также оказание услуг по курению кальяна. При регистрации актов гражданского состояния одновременно в помещении могут находиться не более восьми человек.