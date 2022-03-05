Москва, 5 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин будет работать праздничные дни, посвящённые Международному женскому дню. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Пескова, на 6−8 марта у президента пока нет публичных мероприятий. У него запланированы телефонные переговоры и другие рабочие мероприятия.

«То есть, рабочие дни. Сейчас, конечно, не до выходных», — добавил Песков.

Напомним, в России в связи с Международным женским днём будет три выходных дня — с 6 по 8 марта.