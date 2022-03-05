Луганск, 5 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Населенный пункт Березовское в Луганской Народной Республике (ЛНР) обесточен в результате минометного обстрела со стороны украинских боевиков, сообщает 5 марта представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

«В результате минометного обстрела н.п. Березовское была повреждена высоковольтная линия электропередачи ВЛ-35кВ, из-за чего обесточено н.п. Березовское (217 домов)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли днем 5 марта населенные пункты Березовское и Золотое-5 на территории Луганской Народной республики (ЛНР).