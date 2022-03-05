Улан-Удэ, 5 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Режим «тотальной изоляции» в учреждениях социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в Бурятии снят. Решение принято 5 марта на заседании регионального оперштаба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM В доме престарелых

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

«Также к обычному режиму работы вернется Клинический госпиталь для ветеранов войн после необходимой заключительной дезинфекции и генеральной уборки», — добавили в правительстве.

Кроме того, в республике возобновят проведение спортивных мероприятий, включённых в единые календарные планы спортивных мероприятий Минспорта России, Бурятии, а также муниципалитетов на 2022 год.

6 марта в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ пройдёт праздник «Широкая Масленица-2022».