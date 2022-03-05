Москва, 5 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Российский союз ректоров (РСР) выступил с поддержкой действий России на Украине, следует из опубликованного 5 марта на сайте РСР обращения.

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«Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение», — говорится в обращении.

Там также отметили, что вузам важно не забывать об учебном процессе, воспитывать в молодежи патриотизм, стремление помогать Родине.