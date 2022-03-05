Париж, , 12:49 — REGNUM Действие контракта на трансляции в России матчей чемпионата Франции по футболу приостановила Профессиональная футбольная лига (LFP). Об этом сообщает пресс-служба LFP.

Футбол по телевизору (сс) Sharon Hahn Darlin

«LFP приняла решение с этого дня приостановить действие контракта на трансляцию чемпионата Франции в России на телеканале «Матч ТВ», — говорится в сообщении.

В августе 2021 года «Матч ТВ» выкупил права на показ чемпионата Франции по футболу. Контракт был заключён на три сезона.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса. В западных странах это вызвало настоящую русофобскую истерию.