Кызыл, 5 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Туве выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом, 73 человека выздоровели после COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 23 заболевших мужчин — 6, женщин — 17. По возрасту: детей до 17 лет — 12, от 18−49 лет — 8, 50−64 лет — 1, старше 65 лет — 2», — отметили в штабе.

Таким образом, всего с начала года диагноз подтвердился у 12 554 жителей республики. В ковидных стационарах Кызыла в настоящее время лечится 131 пациент. Состояние 30 человек оценивается, как тяжёлое, девять подключены к аппаратам ИВЛ.

Занятость коечного фонда, по данным на 5 марта, составила 37,4% из 350 коек.