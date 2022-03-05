Главврач Рязанской облбольницы отправился добровольцем в Луганск
Рязань, 5 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Главный врач Рязанской областной клинической больницы Андрей Карпунин сейчас работает в Луганской республиканской больнице. Видео своего интервью Первому каналу он опубликовал 5 марта на своей странице в социальной сети.
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Решение приехать в Луганск инициативная группа добровольцев приняла очень быстро. По словам медика, он всю жизнь работает с пациентами с тяжёлой сочетанной травмой, а за последние два года приобрёл опыт по организации ковид-госпиталя и интенсивной терапии тяжёлых пациентов с коронавирусом. Приехав в Луганск, он побывал в «красной зоне» республиканской больницы.
Андрей Карпунин уже работал медиком-добровольцем на Донбассе — в 2018 году он приезжал в ДНР.