Тула, 5 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Гуманитарный груз для жителей Украины отправила 5 марта Тульская область, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. Помощь собрана благодаря жителям и предпринимателям Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Отправка гуманитарной помощи

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«Всего собрали 120 тонн груза. Это продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, питьевая вода, пледы и одежда. Всё самое необходимое на первое время», — сообщил начальник Главного Управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.

Сегодня из региона выехали 15 грузовиков с гуманитарным грузом.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд регионов России направляет гуманитарные грузы на территорию Украины для мирных жителей.