Донецк, 5 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Украинские националисты при отступлении наносят урон гражданской инфраструктуре и системам снабжения, чтобы устроить гуманитарную катастрофу. Об этом 5 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

«Отступающие националисты пытаются нанести наибольший урон системам водоснабжения и энергетики, их цель — создать в Донбассе гуманитарную катастрофу», — сказал он.

Басурин уточнил, что во время расчистки перешедших под контроль ДНР районов на волновахском направлении были найдены взрывные устройства возле трансформаторных подстанций и центральной ветки водовода.