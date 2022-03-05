Тюмень, 5 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров более 3573 ковидных пациента, 220 госпитализировано с COVID-19. Об этом 5 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 5 марта коронавирус выявили у 1376 тюменцев. Это на 118 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 5 марта коронавирус выявили у 171 555 человек, выздоровели 129 740 пациентов, скончался 3971 (на 12 человек больше, чем днём ранее).