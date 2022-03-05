Омск, 5 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Всего к настоящему времени жертвами COVID-19 стали 3916 человек. Общее число выявленных случаев инфицирования достигло 194 272. За сутки диагноз подтвердился у 645 человек, 159 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 181 248 человек, в том числе 1808 за последние сутки.