Сеул, 5 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Явка в первый день двухдневного досрочного голосования на выборах президента в Южной Корее достигла рекорда. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии.

Kuvasato Голосование

Согласно опубликованным данным, в первый день в голосовании приняли участие 7,76 млн человек, что составляет 17,57% от 44,2 млн избирателей, имеющих право голоса на выборах президента.

Известно, что данный показатель является самым высоким за любой первый день досрочного голосования.

В мае 2017 года, когда в стране проводились последние президентские выборы, явка в первый день составила 10,6%.

Напомним, что досрочное голосование проводится 4−5 мая с 6:00 по 18:00 по местному времени на 3552 избирательных участках.