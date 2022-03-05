Ханты-Мансийск, 5 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 5 марта госпитализировали 73 больных с COVID-19, 3448 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Югре выявлено 1706 новых случаев заражения коронавирусом, на 1412 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 5 марта является Ханты-Мансийск — 213.

С начала пандемии в Югре к 5 марта насчитывается 197 846 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 173 413 пациента, 2406 скончались (на семь пациентов больше, чем днём ранее).