Пермь, 5 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Для правительства Пермского края не будет трех выходных дней в честь 8 Марта. Об этом в Instagram-аккаунте сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

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«Впереди три выходных дня, но для правительства региона все они будут рабочими. Поручил экономическому блоку правительства подготовить реальный план по поддержке бизнеса и промышленности в условиях санкций. Уже 9 марта он должен быть представлен и принят. Сейчас реагировать на все изменения и принимать необходимые меры нужно без замедлений, это крайне важно для сохранения социальной и экономической стабильности в крае», — сказал глава региона.

Минпромторгу поручено продолжать работу оперативного штаба по мониторингу цен, отслеживая их в постоянном режиме. Махонин подчеркнул, что из-за сложной обстановки ни один проект не сворачивается, а социальные обязательства перед населением сохраняются.