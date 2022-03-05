Якутск, 5 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Прививочная компания несовершеннолетних в возрасте 12−17 лет продолжается в Якутии. Вакцину получили 357 детей и подростков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Предварительно на прививку необходимо записаться. Дети до 15 лет могут прийти в вакцинальный пункт только с родителями.

За сутки в Якутии заразились COVID-19 816 человек, госпитализированы — 70, выздоровели — 156. Прививки от коронавируса сделали почти 600 тыс. якутян или 83,6% взрослых жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, при посещении общественных мест жителям Якутии больше не нужно предъявлять медицинские сертификаты. Такое решение принял глава республики Айсен Николаев.