Ростов-на-Дону, 5 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Ростовской области школьникам из Донбасса с 4 марта начали выдавать рюкзаки, сообщает администрация Миллеровского района.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Школьница, рюкзак

Ребятам, прибывшим из ЛНР и ДНР и зачисленным в общеобразовательные организации Ростовской области, выдадут школьные рюкзаки в рамках благотворительной акции. Рюкзаки закупили участники конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Организаторами сбора выступили члены клуба «Эльбрус».

ИА REGNUM сообщало, что в школы Ростовской области зачислили 3,2 тыс. детей, эвакуированных из республик Донбасса.