Якутск, 5 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Меры по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций обсудили в правительстве Якутии. Первоочередной задачей для республики премьер-министр региона Андрей Тарасенко назвал плановый и досрочный завоз грузов, сообщило ЯСИА.

Kremlin.ru Андрей Тарасенко

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Также особое внимание уделят системе жизнеобеспечения, предприятиям, отвечающим за завоз топлива, продовольствия и продукции технического назначения.

«Мы рассматриваем вопрос об отсрочке по региональным налогам для предприятий системы жизнеобеспечения. Одновременно с этим направим предложение в адрес правительства РФ по субсидированию процентных ставок», — отметил председатель правительства республики Андрей Тарасенко.

Он заверил, что запасы продуктов в Якутии достаточные на период межсезонья. При осуществлении новых закупок компаниям помогут с логистикой, поиском поставщиков и уплатой налогов.

Министерствам региона поручено обеспечить конкретные меры, в том числе по сохранению рабочих мест, поддержке сельскохозяйственной отрасли и контролю за пассажирскими перевозками.

Как сообщало ИА REGNUM, средства на развитие Якутии собирают с предпринимателей региона. С такой просьбой к представителям бизнеса обратилось министерство предпринимательства республики.