Рязань, 5 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. С инициативой рассмотреть возможность использования мощностей завода в Рязани для ремонта самолётов ИЛ-76 обратилась Рязанская область в федеральный центр. Об этом вечером 4 марта сообщил губернатор Николай Любимов.

Andrey Rakul Ил-76

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Речь идёт о Рязанском 360-м авиационном ремонтном заводе. Это одно из немногих предприятий России, в котором можно проводить серийный ремонт и глубокую модернизацию военных и гражданских самолётов.

«Любой кризис — это ещё и новые возможности для освоения рынков. Вышли на федеральный уровень с инициативой рассмотреть возможность использования мощностей нашего завода для ремонта самолётов ИЛ-76. Такие самолёты могут быть модернизованы силами рязанцев и направлены на грузовые перевозки», — пояснил глава региона.

В Рязанской области со 2 марта действует региональный штаб по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности. Власти намерены расширить программы финансирования Государственного Фонда развития промышленности региона. Предприниматели за счёт докапитализацим фондов смогут на максимально льготных условиях получить до 500 млн рублей.