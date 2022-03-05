Москва, 5 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении программы компенсации малому и среднему бизнесу (МСП) затрат на использование системы быстрых платежей (СБП). Об этом 5 марта сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

На реализацию программы выделяется 500 млн рублей. С помощью этих средств будут возмещать расходы на оплату банковской комиссии за пользование системой быстрых платежей с 1 января по 1 июля 2022 года. Источником финансирования станет резервный фонд федерального правительства.

«Система быстрых платежей — сервис Банка России, который в том числе позволяет гражданам оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков — участников системы», — рассказали в правительстве.

Уточняется, что комиссия не превышает 0,7% от стоимости товара, что в 2−2,5 раза ниже, чем у других операторов.