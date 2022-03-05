Великий Новгород, 5 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В связи с изменившейся экономической обстановкой вокруг России в Новгородской области обеспечили запас продуктов в магазинах сроком на три месяца. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

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Политику в отношении цен и состояния продуктового рынка обсудили на первом заседании оперативного штаба. Помимо губернатора Новгородской области Андрея Никитина в нём приняли участие представители исполнительной власти региона и власти на местах, а также сотрудники силовых структур и ведомств.

В Новгородской области уже с конца февраля следят за ценообразованием. Сотрудники министерства промышленности и торговли отдельно мониторят цены на базовые продукты и на товары первой необходимости, а также их количество в магазинах. Руководитель министерства Иван Чекмарёв заявил, что пока ведомство не зафиксировали резкий рост цен.

«Работа с федеральными и региональными сетями, рынками, торговыми центрами ведется в индивидуальном порядке. На сегодняшний день в распределительных центрах федеральных торговых сетей и оптовых организаций сформирован трёхмесячный запас продукции, также сформированы запасы в каждом магазине», — отметил Иван Чекмарёв.

При этом для поддержания работоспособности малого и среднего бизнеса на заседании штаба решили ввести меры поддержки. В том числе, оставить на прежнем уровне ставки по займам.

Напомним, в связи с введением санкций странами Европы и США, а также на фоне ограничения авиаперевозок, стоимость некоторых групп товаров начала расти. Из-за проблем с логистикой уходят с рынка многие иностранные компании и бренды.