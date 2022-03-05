Мы снова доказали свою силу и правоту — о спецоперации России
Биробиджан, 5 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Россию хотели вычеркнуть из истории цивилизации, но эта затея провалилась. Об этом заявил политолог, член общественной палаты Еврейской АО Константин Земляникин, сообщил телеграм-канал правительства региона.
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Восприятие спецоперации России некоторыми странами он назвал показателем того, как глубоко пустил корни нацизм.
Он напомнил о том, что президент России Владимир Путин поставил задачу по демилитаризации и денацификации Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, события на Украине стали ответной реакцией России на фашистский режим, считает казак городского казачьего общества «Тихонькая» в Еврейской автономии Константин Фырков. Он высказал мнение, что фактически соседи продвигали русофобию, а западные страны её поддерживали.