Биробиджан, 5 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Россию хотели вычеркнуть из истории цивилизации, но эта затея провалилась. Об этом заявил политолог, член общественной палаты Еврейской АО Константин Земляникин, сообщил телеграм-канал правительства региона.

Mil.ru Военнослужащие РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Читайте также: Каждому хочется жить мирно, в доброте и здравии — о ситуации в Донбассе

Восприятие спецоперации России некоторыми странами он назвал показателем того, как глубоко пустил корни нацизм.

«Больно видеть, что площадкой для апробации методов обработки людей стала братская нам страна, её народ, который исторически относится к русскому миру. Я родился и вырос в великой стране, горжусь её историей и людьми. Россию хотели вычеркнуть из истории цивилизации, но это затея провалилась. Мы снова доказали свою силу и правоту. Наши враги не брезгуют никакими средствам. Мы несём боевые потери, но наши ребята знают, что за ними безопасность страны, безопасность граждан России, безопасность мира», — сказал Константин Земляникин.

Он напомнил о том, что президент России Владимир Путин поставил задачу по демилитаризации и денацификации Украины.

«Это правильное решение. Победа будет за нами», — уверен общественник и политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, события на Украине стали ответной реакцией России на фашистский режим, считает казак городского казачьего общества «Тихонькая» в Еврейской автономии Константин Фырков. Он высказал мнение, что фактически соседи продвигали русофобию, а западные страны её поддерживали.