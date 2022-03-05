Симферополь, 5 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Республика Крым намерена оказать помощь Херсонской области в организации и проведении весенних полевых работ. Также в украинский регион продолжается отправка гуманитарной помощи.

Александр Погожев ИА REGNUM Посевные работы

В Геническ Херсонской области доставлено 20 тонн муки, четыре тонны продовольствия, а также детское питание, памперсы, медикаменты. Помощь собрана муфтиятом Республики Крым и Севастополя.

«Мы как соседи должны друг другу помогать. Именно в такие моменты, когда нужно «подставить плечо», Крым всегда поможет своим соседям. Это позиция главы нашей республики, и мы всесторонне будем помогать. Близится сезон полевых работ, а Херсонская область является аграрной. Надо решить вопрос с обеспечением всем необходимым для проведения данных работ. Также есть необходимость с поставкой медикаментов», — приводит «Крыминформ» слова советника главы Крыма Эрвин Мусаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с территории Крыма уже было отправлено несколько партий гуманитарной помощи, как собранной крымчанами, так и доставленной из Краснодарского края.