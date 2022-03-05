Челябинск, 5 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Челябинской области после COVID-19 выздоровели ещё 2928 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Всего в регионе излечились уже 256 947 пациентов. А подтверждён 294 451 случай заболевания.

Больных COVID-19 насчитывается 29 146 человек. Скончались от этой болезни ещё 15 южноуральцев.