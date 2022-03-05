Астана, 5 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Госминистр Великобритании по делам Центральной и Южной Азии, Северной Африки лорд Тарик Ахмад провёл по телефону переговоры с замминистра иностранных дел Казахстана Романом Василенко. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба казахстанского МИД.

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«Британская сторона подтвердила, что не намерена вводить какие-либо санкции в отношении Казахстана в связи с военной операцией России на Украине», — говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, участники переговоров отметили, что страны состоят в дипломатических отношениях уже 30 лет. Они отметили высокий уровень взаимного доверия и заявили, что готовы развивать отношения двух государств далее.

Сообщается также, что стороны обсудили ситуацию на Украине. Они выразили надежду на скорое завершение кризиса.

Напомним, 1 марта в ходе заседания членов парламента Великобритании предложили обсудить санкции против Казахстана и Азербайджана за то, что власти этих стран поддержали операцию России на Украине по защите Донбасса.