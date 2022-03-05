Саратов, 5 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Саратове в суд направлены исковые заявления по фактам некачественного проведения капитального ремонта кровли в двух многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Rodnikovskij-rabochij.ru Ремонт

Во время проверки были выявлены факты ненадлежащего проведения капремонта кровли в многоквартирных домах №30 и №41/43 по улице Степана Разина.

Экспертиза подтвердили, что проведенный ремонт не соответствует строительным правилам и проектно-сметной документации.

В целях защиты прав граждан прокуратура направила в суд два исковых заявления о понуждении Фонда капительного ремонта и подрядчика к выполнению гарантийного ремонта крыш многоквартирных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в период 2022—2026 годов планируют провести капитальный и текущий ремонт в 1000 образовательных организациях, среди них 500 образовательных объектов, еще столько же — дошкольные учреждения. В 2022 году для участия в проекте определены 100 школ и 100 детских садов.

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