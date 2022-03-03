Саратов, , 14:02 — REGNUM В Саратовской области с начала 2022 года приступили к реализации сразу нескольких региональных программ, в том числе по ремонту домов культуры. Об этом на расширенном заседании коллегии регионального министерства культуры заявил губернатор Валерий Радаев.

Брошенный дом культуры

«Ежегодно планируем ремонтировать 50 объектов. Дорожная карта на 2022 год сформирована, участвуют все районы. Необходимо, чтобы конкурсные процедуры прошли вовремя и качественно. В этом году на программу в бюджете предусмотрено свыше 70 млн рублей», — отметил глава Саратовской области.

В текущем году в регионе по нацпроекту «Культура» планируют отремонтировать две детские школы искусств (в Саратове и Энгельсе); привести в порядок пять сельских домов культуры (в Ртищевском, Красноармейском, Балашовском, Ивантеевском и Советском районах); начать строительство Центра культурного развития в Балаково; получить музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу для 16 детских школ искусств из 14 районов; оснастить два музея (в Вольском и Петровском районах).

В региональную программу капремонта также вошло 50 домов культуры.

По федеральному проекту «Культура малой Родины» в Саратовской области отремонтируют еще 13 ДК.

«В Саратовской области более 900 ДК, на базе которых работают почти 8 тыс. клубов, а это более 100 тыс. человек. Плюс у нас 5 тыс. самодеятельных кружков, охватывающих 63 тыс. человек», — резюмировал Радаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области прокуратура за первое полугодие 2021 года выявила 12 нарушений в сфере национальных проектов, что на 4,9% больше аналогичного периода 2020 года.

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