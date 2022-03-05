Абакан, 5 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Сокращение коечного фонда для пациентов с COVID-19 продолжается в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в республиканском министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационары «красных зон» в Хакасии за минувшие сутки госпитализировали 42 пациента, выписали 95 человек. На кислороде находится 248 пациентов, на ИВЛ — 36.

В минздраве подчеркнули, что в регионе постепенно снижается заболеваемость ОРВИ, COVID-19 и пневмониями. Однако количество «тяжёлых» пациентов пока остаётся на прежнем уровне. На амбулаторном лечении в настоящее время находятся около 2 тысяч человек.

Минздрав республики принял решение сократить около 400 коек в действующих «ковидных» отделениях. С 6 марта будут закрыты отделения в Белоярской и Аскизской районных больницах, в республиканской офтальмологической больнице им. Одёжкина, республиканском кожвендиспансере.

На выходных в Хакасии будет задействовано около 800 коек для ковид-пациентов. В настоящее время развёрнуто 1115 коек, из них занято 612. Доля свободного коечного фонда — 45%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии подтверждён 30 761 случай COVID-19.