Симферополь, 5 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Деятели культуры и искусства в Крыму выступили с обращением в поддержку президента Владимира Путина и российских Вооружённых сил. Текст обращения опубликован 5 марта на сайте правительства Республики Крым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

«Россия и Украина, братские народы наших стран переживают один из самых напряженных, критических моментов своей истории. В этой ситуации мы, жители Крыма, представители науки и культуры должны выразить своё отношение к тому, что разворачивается на наших глазах. Мы имеем на это особое право, поскольку в течение длительного времени не просто наблюдали со стороны, а находились непосредственно внутри тех процессов, которые и привели в итоге к столь печальным последствиям», — говорится в обращении.

Его авторы обращают внимание, что за годы, прошедшие с момента распада СССР, Украина «постепенно превращалась в анти-Россию» и пиком этих процессов стал майдан 2014 года, закончившийся государственным переворотом.

«Пришедший к власти режим готовился расправиться с крымчанами, которые выступили против переворота. Именно поэтому в 2014 году мы сделали свой выбор — быть вместе с Россией. И получили в ответ от киевской власти блокады, провокации, попытки терактов на нашей территории», — напомнили авторы обращения.

Жители же Донбасса, отмечается в документе, заплатили тысячами жизней за свой свободный выбор и нежелание подчиняться нацистам.

«Киевский режим выбросил на свалку Минские соглашения, военная эскалация нарастала, гибли мирные люди. Все это не оставило России выбора: признание ЛНР и ДНР, а затем и специальная военная операция, направленная на защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины», — говорится в обращении.

«Мы понимаем, какой моральный выбор сделал наш президент. Нет ни одного жителя Крыма, который бы не сопереживал, не сострадал положению простых мирных граждан Украины, среди которых очень много по-настоящему родных, близких нам людей. Но мы понимаем, что сколько-нибудь прочный мир на Украине установится только тогда, когда с её земли уйдут нацисты и политики-авантюристы, желающие уничтожить всех несогласных с ними. Мы, деятели культуры, науки и искусств Крыма свой выбор сделали, и сделали его давно: мы — с народом России, с ее президентом, с армией нашей страны. У нас одна общая история и одна судьба. Не может быть другого выбора у человека, который не утратил совесть и элементарные понятия о добре и зле», — подчеркнули авторы.

«А еще наш выбор связан с реальными достижениями последнего времени. Мы видим, что такое современная Россия, нам есть с чем сравнивать. Из прежнего захолустья Крым превращается в процветающий регион. За восемь лет для крымчан сделано больше, чем за почти четверть века, на протяжении которых наш полуостров находился в составе Украины», — подчёркивается в обращении.

В документе, подписи под которым поставили десятки известных деятелей культуры, выражается благодарность президенту и армии и уверенность в том, что Украину ждёт светлое будущее без нацизма и военщины.