Кабул, 5 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Врачи и другой персонал ковидного госпиталя в афганской провинции Сарипуль вышли на митинг с требованием выплатить им полную зарплату. Они говорят, что заработная плата была снижена под разными предлогами, в том числе и из-за курса доллара. Протестующие держали плакаты с надписью «Не присваивайте наши средства к существованию под предлогом курса доллара». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Протестующие призвали министерство здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и международные фонды, ответственном за выплату заработной платы врачам, решить их проблемы.

Аналогичные акции протеста проводят врачи и персонал ковидных госпиталей в других провинциях. Некоторые из них не получали зарплату более пяти месяцев.

Сообщается, что десятки ковидных госпиталей были закрыты из-за отсутствия финансирования, несмотря на рост случаев инфицирования коронавирусом в Афганистане.