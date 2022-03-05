Якутск, 5 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Сложно ради каких-то отвлеченных идей поставить под угрозу личное благополучие, но это наш вклад в будущее поколений. Так оценил значимость специальной операции, которую Россия проводит в защиту ДНР и ЛНР, председатель районного Совета депутатов МО «Мирнинский район» Андрей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в оперативном штабе региона.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР

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Он выразил сожаление, что жители России выступают под лозунгом «Нет войне» и тем самым фактически поддерживают страны Европы, восемь лет не замечавшие рядом бомбёжек.

«Нас всех пытались так воспитывать в 90-е годы и кого-то сумели обучить «цивилизованному поведению». И лишь общая память, здоровое чувство брезгливости, традиции предков позволили государству сохраниться в самые сложные времена. А теперь нам приходится подтверждать право на жизнь. Ведь сегодня на Украине мы не просто спасаем близких нам людей, мы отстаиваем будущее следующих поколений», — считает Андрей Кузнецов.

Он подчеркнул, что угроза России нарастает и миссия наших солдат — не только обеспечить её безопасность, но и обеспечить условия для создания мирной, процветающей Украины, где не будет место фашизму.

«Нам важно дать свободу и независимость жителям Украины, желающим жить под мирным небом без власти манкуртов. Это наши братья. И как правильно сказал Владимир Путин — нас связывает не только кровное родство. Мы настоящие интернационалисты. Уважающие национальные традиции. Но судим о людях по делам их, по целям, которые они ставят перед собой. Наши предки спасли Украину от иноземного гнета в 17 веке. Потом наши пращуры вместе противостояли захватчикам. А сегодня нам вновь предстоит защитить братскую Украину. И мы сделаем это», — сказал председатель собрания депутатов Мирнинского района Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки автомобилей проехали по Якутску с флагами России, Якутии, Луганской и Донецкой республик. На машинах были наклейки с символикой всероссийской акции «Своих не бросаем».