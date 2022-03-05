Нам приходится подтверждать право на жизнь — о спецоперации в Донбассе
Якутск, 5 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Сложно ради каких-то отвлеченных идей поставить под угрозу личное благополучие, но это наш вклад в будущее поколений. Так оценил значимость специальной операции, которую Россия проводит в защиту ДНР и ЛНР, председатель районного Совета депутатов МО «Мирнинский район» Андрей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в оперативном штабе региона.
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Он выразил сожаление, что жители России выступают под лозунгом «Нет войне» и тем самым фактически поддерживают страны Европы, восемь лет не замечавшие рядом бомбёжек.
Он подчеркнул, что угроза России нарастает и миссия наших солдат — не только обеспечить её безопасность, но и обеспечить условия для создания мирной, процветающей Украины, где не будет место фашизму.
Как сообщало ИА REGNUM, десятки автомобилей проехали по Якутску с флагами России, Якутии, Луганской и Донецкой республик. На машинах были наклейки с символикой всероссийской акции «Своих не бросаем».