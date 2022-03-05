Ижевск, 5 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 5 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписался 2501 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 132 565 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

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За все время пандемии в республике подтвердили 154 925 случаев заражения коронавирусом, из них 919 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 154 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 248 жителей республики старше 65 лет.

3836 человек скончались, за минувшие сутки скончались 11 человек — четверо мужчин в возрасте от 74 до 82 лет и семь женщин в возрасте от 65 до 87 лет. Накануне было зарегистрировано также 11 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 77 человек, накануне в больницы попали 99 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находится 13 701 человек, 866 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 205 человек — в тяжелом состоянии, из них 53 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 4 марта прививку от коронавируса сделали 693 540 человек. Второй компонент препарата получили 546 608 жителей республики, завершив процесс вакцинации полностью.

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