Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Государственный музей Эрмитаж предупредил о проблемах при оплате билетов в музей, который с 4 марта доступен для посетителей без предоставления QR-кодов. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вход в Эрмитаж

Напомним, что с 4 марта, в связи со смягчением санитарных ограничений, билеты можно приобрести во всех кассах музея на текущий день. Однако оплата билетов на сайте Государственного Эрмитажа проходит с перебоями из-за технических проблем.

«Посетителям рекомендовано иметь при себе наличные деньги на случай возможных сбоев при безналичной оплате в кассе», — добавили в музее.