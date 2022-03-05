Москва, 5 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. По мере эскалации напряжённости в отношениях между Россией и Европейским союзом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова сотрудничать с Западом по Афганистану. Она отметила на пресс-конференции, что некоторые европейские страны заинтересованы в присоединении к «Расширенной тройке».

Council.gov.ru Мария Захарова

В «Расширенную тройку» входят США, Россия, Китай и Пакистан, которые проводят консультации по Афганистану.

Захарова не назвала определённые страны, которые намерены присоединиться к «Расширенной тройке».

Официальный представитель МИД России сообщила, что следующее заседание «Расширенной тройки» должно состояться в конце марта. Также она предположила, что представитель США может не присутствовать на предстоящей встрече.