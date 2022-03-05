Кемерово, 5 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Все муниципалитеты Кемеровской области приняли участие в световом флешмобе накануне вечером. Символом «Z» в регионе выразили свою поддержку спецоперации России, сообщили в областной администрации.

Администрация правительства Кемеровской области Светящаяся буква «Z» в Кузбассе

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Так, в Кемерове символ «Z» зажли на фасадах управления Западно-Сибирской железной дороги, детской школы искусств, школ и вузов, а также правительства Кузбасса.

В Новокузнецке буква «Z» появилась на фасаде Сибирского государственного индустриального университета. В Междуреченске её зажгли на зданиях предприятий, медучреждений, детского дома, управления образованием и общежития горностроительного техникума.