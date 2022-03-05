Иркутск, 5 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 5 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8107 человек, причём вновь 15 из них погибли за последние сутки (это на один случай меньше, чем накануне).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 256 261 (+2145 за сутки). Госпитализированы 2830 (-127 за сутки). В то же время излечились 224 111 пациентов (+3637 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 637 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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