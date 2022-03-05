Ставрополь, 5 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Власти Ставрополья ввели режим повышенной готовности в связи с прибывающими из Донбасса беженцами. Он начал действовать 3 марта с 18:00. Распоряжение о введении режима подписал губернатор Ставропольскогокрая Владимир Владимиров, возложив ответственность за его исполнение напервого заместителяпредседателя правительства Юрия Коваленко.

Беженцы

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Режим повышенной готовности вводится для координации действия властей региона «в связи с прибытием в край граждан из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и необходимостью обеспечения их жизнедеятельности».

Согласно документу, главам муниципальных и городских округов Ставрополья предписано «привлечь к проведению мероприятий по предупреждению ЧС силы и средства соответствующих звеньев территориальной подсистемы».

Напомним, в Ставропольский край прибыли около 300 беженцев из Донбасса. Для расселения граждан всего будет создано 22 пункта временного размещения. Готовится также продовольственная база. В целом запаса продуктов питания должно хватить, по словам вице-премьера Владимира Ситникова, для полутора тысяч человек.