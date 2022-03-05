Красноярск, 5 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс на своей странице в соцсети 5 марта сообщил о том, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Шарыповского района майор Сергей Кашанский.

Instagram Скриншот со страницы губернатора Красноярского края Александра Усса в Instagram

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«Ему было 32 года, он родился в Шарыповском районе (Красноярского края — прим. ред.), проходил службу по контракту в Новосибирске. Глубоко соболезную родным. Вечная ему память!» — пишет Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкальского края выразили соболезнования родным и близким бойца российской армии Ильи Бульдина, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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