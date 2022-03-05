Челябинск, 5 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Челябинске 4 марта состоялась акция в поддержку денацификации Украины. Об этом пишут СМИ.

(сс) Z

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Вечером на Площади Революции автомобили выстроили в форме букв ZA. Инициаторами стали местные активисты.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация началась 24 февраля. О ней в обращении к народу объявил президент России Владимир Путин.