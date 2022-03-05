Пекин, 5 марта, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Восприятие Китая в качестве соперника только подорвет взаимное доверие и сотрудничество между Китаем и США, заявил пресс-секретарь пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, передает 4 марта агентство Синьхуа.

Dong Fang Сессия ВСНП

Взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество должны быть правильным подходом для Китая и Соединенных Штатов, чтобы ладить друг с другом в новую эпоху, заявил Чжан Есуй на пресс-конференции.

Ключом к мирному сосуществованию является взаимное уважение, сказал он, подчеркнув, что взаимовыгодное сотрудничество служит основополагающим интересам двух стран и народов, а также является общим стремлением международного сообщества.

Использование развития Китая в качестве предлога и превращение Китая в стратегического соперника только подорвет взаимное доверие и сотрудничество между двумя странами и в конечном итоге нанесет ущерб собственным интересам Соединенных Штатов, отметил он.

Практика проведения линий, основанных на идеологии, формирования эксклюзивных кругов и разжигания конфронтации между блоками — все это противоречит веяниям времени и ни к чему не приведет, добавил Чжан.

Стабильные связи между Китаем и Соединенными Штатами полезны для развития обеих сторон и способствуют поддержанию международного мира и эффективному реагированию на изменение климата, пандемию COVID-19 и другие глобальные вызовы, сказал Чжан.