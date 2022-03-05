Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Критики высоко оценили новый оригинальный сериал потокового сервиса HBO Max «Турист» (The Tourist), главную роль в котором исполняет Джейми Дорнан. Об этом 5 марта сообщает портал Comicbook.

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Шоу получило максимальную оценку (100%) от экспертов известного рейтингового сайта Rotten Tomatoes. Отметим, что при этом рядовые пользователи портала дали ему лишь 55%. В проекте кроме Дорнана также участвуют Даниэль Макдональд, Шалом Брун-Франклин, Оулавюр Дарри Оулафссон, Деймон Херриман и другие.

Для справки: премьера сериала «Турист» состоялась на сайте HBO Max, а также на каналах BBC One и Stan 1 января 2022 года. Сюжет шоу рассказывает о том, как потерявший память мужчина приходит в себя в некой больнице, расположенной где-то в Австралии. Главный герой пытается выяснить, кто он такой и что с ним произошло.

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